Phil Spencer complimente Sony pour la DualSense et suggère que Xbox pourrait s’en inspirer

Phil Spencer n’a jamais été le dernier pour féliciter ses concurrents, et le fair-play du chef de Xbox n’est plus à démontrer. Lors d’une interview dans le Kinda Funny Gamecast, relayée par VGC, il n’a pas hésité à une nouvelle fois vanter les mérites de la DualSense de la PS5, dont il dit vouloir peut-être s’en inspirer dans le futur.

Des fonctionnalités de la DualSense bientôt chez Xbox ?

Lorsqu’on lui a posé la question de savoir si la Xbox Series allait avoir droit à des accessoires dans le futur, comme un casque VR, Phil Spencer parle davantage de l’évolution que la manette pourrait avoir en la comparant à la DualSense :

« Nous pensons définitivement à des sortes d’appareils qui pourraient amener plus de jeux dans plus d’endroits. Il y a sans doute du travail que l’on fera sur la manette. Je pense que Sony a fait du bon travail avec leur manette et nous regardons cela en pensant qu’il y a des choses vers lesquelles on pourrait aller. »

Phil Spencer ne se cache donc pas de vouloir incorporer certaines features de la DualSense dans la prochaine itération de la manette Xbox, et ce n’est pas la première fois qu’il le dit. La question reste de savoir s’il attendra une nouvelle console pour cela, ou si une nouvelle manette pourrait arriver prochainement, même s’il indique que pour l’instant, tout cela n’est que de l’observation.