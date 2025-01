PGA Tour 2K25 est annoncé avec toutes ses éditions et une date de sortie en février

Dans la foulée de l’annonce du prochain WWE 2K, 2K Games en profite pour faire le tour de ses simulations sportives et nous préciser que PGA Tour 2K25 n’est pas bien loin lui aussi. Vous pourrez bien installer votre tee et préparer votre plus beau club puisque le jeu de golf arrive dans quelques semaines maintenant, et on sait déjà tout ce qu’il faut savoir sur ses différentes éditions.