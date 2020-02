Persona 5 Scramble : une vidéo avant la démo japonaise

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aura droit à une démo jouable sur le PlayStation Store et l’eShop japonais dans les prochaines heures. Pour savoir où mettre les pieds, Atlus a donc préparé une vidéo pour présenter le jeu et son concept.

Calling Demo

Futaba a trois minutes pour tout nous expliquer mais comme c’est en japonais, cela ne nous avance pas plus. La barrière de la langue ne devrait pas effrayer les fans les plus acharnés lorsque la démo sortira au Japon, le 6 février. Et bonne nouvelle puisque avec le décalage horaire, le 6 février au Japon démarre aujourd’hui même à 16h chez nous. Il n’est donc pas impossible que l’on puisse l’essayer dès ce soir.

Le jeu complet sortira sur PlayStation 4 et Switch dès le 20 février au Japon mais on reste toujours sans nouvelles pour ce qui concerne l’Amérique du Nord et l’Europe. Au moins, on pourra patienter avec la démo non-traduite de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers…