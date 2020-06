Paper Mario The Origami King dévoile son univers à travers un trailer

Dévoilé il y a peu sans que l’on s’y attendre vraiment, Paper Mario The Origami King revient donner de ses nouvelles un mois avant sa sortie programmée au 17 juillet 2020. Dans une vidéo d’un peu moins de six minutes, on peut y découvrir l’univers dans lequel les joueurs pourront évoluer dans cette nouvelle aventure sur Switch.

Exploration, motion gaming, combat

Une fois n’est pas coutume, il sera question de sauver l’éternelle Princesse Peach enfermée dans son château entouré de serpentins. Vous évoluerez dans cinq environnements différents : une forêt, une montagne automnale, un manoir plein de ninjas, un réseau d’égouts ainsi qu’un oasis en plein désert. De nombreux personnages seront présents comme la sœur de notre méchant, Olivia ainsi que Kamek, Bowser Jr ou Bob-omb parmi les plus emblématiques.

Les phases d’explorations se dérouleront parfois en bateau et même carrément avec des parties aériennes ce qui promet une assez large diversité afin de pas lasser le joueur. Les combats se dérouleront au tour par tour et seront stratégiques avec un placement des ennemis afin d’optimiser les dégâts occasionnés par notre héros.

Pour rappel, Paper Mario The Origami King est prévu pour une sortie le 17 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.