Palworld : Le Pokémon-like présente une partie de ses créatures

Même si Pokémon Écarlate et Violet ont revu la formule traditionnelle des jeux de la licence en adoptant une structure en monde ouvert, on reste globalement sur la même proposition que d’habitude. Palworld va bousculer encore un peu plus la formule établie par Game Freak en ajoutant à la collecte de monstres un soupçon de violence gratuite, couplé à un gameplay orienté TPS et un univers au mélange des genres complétement absurde. Les dernières vidéos du jeu ont beaucoup mis l’accent sur son côté loufoque, mais Pocket Pair veut maintenant nous montrer que le côté collection de créatures sera lui aussi au rendez-vous.

Le Palkédex se dévoile

Ce nouveau trailer se centre donc sur la présentation de certains Pals, qui sont apparemment numérotés comme les Pokémon. On peut donc deviner, d’après les créatures montrées ici, que Palworld pourrait contenir au moins environ 96 créatures, si ce n’est plus, du moins si le jeu possède une sorte de Pokédex qui fonctionne de manière similaire à celui des jeux Pokémon.

Cette vidéo nous montre à nouveau que ces Pals pourront aussi s’armer de fusils pour battre d’autres créatures, voire de servir eux-mêmes d’armes à feu ou de lance-flammes, de manière peu orthodoxe (et très anti-PETA).

Palworld est pour le moment prévu pour sortir sur PC (via Steam), Xbox One et Xbox Series.