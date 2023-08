Palia : Le MMO est maintenant disponible via une bêta ouverte sur PC, en attendant sa version Switch

Pour celles et ceux qui veulent un MMO paisible

La bêta ouverte de Palia est donc dès à présent disponible pour tout le monde après une semaine de bêta fermée. Vous pouvez donc découvrir le jeu en vous créant tout d’abord un compte sur le site officiel de Palia, avant de télécharger la bêta et de créer votre propre avatar. On ne sait pas encore combien de temps la bêta sera disponible, donc n’hésitez pas à en profiter dès maintenant pour savoir si ce MMO est fait pour vous ou non.

Pour rappel, Palia est un jeu de simulation où vous pourrez créer votre personnage et construire votre maison, en récoltant les matériaux nécessaires au jour le jour pour décorer cette dernière. Vous pourrez aussi nouer des relations avec les PNJ et partir à l’aventure avec vos amis pour découvrir plusieurs activités et les secrets des différents lieux présents dans cette bêta.

Le titre est pour le moment uniquement disponible sur PC, mais il devrait aussi arriver sur Nintendo Switch dès cet hiver dans sa version complète.