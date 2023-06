Paint The Town Red : Le jeu d’action chaotique en voxel arrive bientôt en VR

Le cubisme chaotique arrive en réalité virtuelle

Paint the Town Red VR est un jeu d’action vous amenant à défourailler divers ennemis à travers les âges via tout d’abord son mode scénario. D’un simple bar en passant par une discothèque ou un saloon façon western, les différents lieux ne manqueront pas pour castagner vos adversaires avec originalité. Qui plus est, vous aurez à disposition pas moins de 200 armes pour vous faire plaisir à éclater du voxel en bonne et due forme.

Un mode roguelike sera aussi de la partie pour les plus courageux. Il s’agira ici de se frotter à diverses créatures fantastiques, par le biais de divers donjons où chaque combat sera forcément punitif. Il faut dire que cette version VR apporte quand même ce petit plus en matière de gameplay, et de fun.

Pour ce qui est de sa date de sortie, Paint the Town Red VR arrivera début 2024 sur le Meta Quest 2 et PlayStation VR2 pour 19.99 €. En ce qui concerne la version SteamVR par contre, elle déboulera sous forme d’une extension à 9.99 €, ce qui est une intention louable de la part de South East Games.