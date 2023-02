Overwatch 2 se met à l’heure de la Saint-Valentin avec un mini-jeu de dating pour séduire Ange ou Genji

Il ne vous aura pas échappé que l’on fête aujourd’hui la Saint-Valentin, une journée spéciale pour tous les amoureux à travers le monde, sauf pour celles et ceux qui n’ont que faire de ce 14 février « parce que c’est commercial », comme on dit. Certains jeux se mettent aussi au diapason de la fête de l’amour pour l’occasion, comme Overwatch 2, qui met un terme aux affrontements le temps d’un jeu de séduction avec Genji ou Ange.

Hanzo se transforme en Cupidon

Vous avez bien lu, un mini-jeu façon dating sim autour de la licence Overwatch est bien disponible dès aujourd’hui avec le site Loverwatch.gg. Dans cette courte expérience, vous aurez l’opportunité d’aller draguer Ange et Genji dans les différentes cartes d’Overwatch, tout ça dans le but de gagner des titres exclusifs, un lot lié à Hanzo et de découvrir une fin secrète amusante, si vous vous comportez de la bonne façon avec l’élu virtuel de votre coeur.

Une opération qui rappelle Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, le jeu de Behaviour Interactive qui nous proposait de flirter avec les tueurs en série de Dead by Daylight. C’est forcément une autre ambiance avec Overwatch, et si vous souhaitez séduire les deux personnages mis en avant, il faudra faire vite, puisque le mini-jeu n’est accessible que jusqu’au 1er mars.

Pour ce qui est du vrai jeu Overwatch 2, le mode Amour géométrique est mis à l’honneur avec des groupes de quatre Hanzo Cupidon qui s’affrontent, armés de la capacité Mille-flèches. On retrouve aussi des défis qui permettent de débloquer le modèle épique Lúcio débit. Si ça c’est pas de l’amour.