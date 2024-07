Overwatch 2 : Juno, le prochain personnage soutien du jeu, présente ses capacités en vidéo

Mais sans Elliot Page

Juno est un nouveau personnage qui nous vient de l’espace, comme en atteste sa combinaison. Il s’agit surtout d’une héroïne de soutien qui pourra soigner ses coéquipiers avec son arme ou ses missiles, avec une compacité ultime qui va invoquer un rayon d’énergie qui va buffer les alliés pour qu’ils infligent plus de dégâts. Elle peut aussi invoquer un anneau dans lequel on pourra passer pour augmenter notre vitesse de mouvement, tandis qu’elle n’aura pas besoin de cela pour être très mobile étant donné son double saut. On peut voir tout cela dans un premier trailer de gameplay pour le personnage.

Si Juno ne sera pas disponible avant le 20 août prochain dans le jeu avec la saison 12, il est possible de la découvrir dès maintenant dans un essai limité qui a lieu jusqu’au 21 juillet prochain.