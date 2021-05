Overwatch 2 : Des changements dans le PvP avec des matchs en 5vs5

Après nous avoir quelque peu fait faux bond lors de la dernière BlizzCon, Overwatch 2 nous avait fixé un rendez-vous cette semaine afin de faire le point sur son PvP. La présentation a eu lieu hier soir et a révélé de nombreuses informations sur la suite, qui ne manqueront pas de questionner les joueurs et joueuses habitués au premier opus.

Le tank au coeur du changement

Cette longue présentation de plus de deux heures a notamment pu mettre en avant un peu de gameplay pour cet Overwatch 2, avec des nouvelles cartes à découvrir et des systèmes qui ont été revus, avec des passifs qui seront modifiés et certains personnages qui vont avoir droit à des changements. On pense notamment à Mei mais aussi à Bastion, qui va être retravaillé « en profondeur », ce qui promet de redistribuer les cartes niveau meta.

Mais ce sont les changements fondamentaux dans le système PvP du jeu (car oui, Overwatch 2 aura aussi un mode PvE solo, rappelons-le) qui ont beaucoup fait parler.

On découvre ainsi que les matchs ne se feront plus en équipes de 6, mais en équipes de 5, de quoi bousculer toutes les stratégie. Ainsi, selon Blizzard, la dynamique des équipes sera changée et c’est surtout le rôle du tank qui est impacté ici, car les équipes vont désormais se rediriger vers une composition avec deux healers, deux DPS et un tank. Blizzard veut revoir ce dernier rôle et changer les mentalités autour, ainsi que sa façon d’être joué :

« Il y a beaucoup de raisons sur pourquoi nous avons voulu ce changement. Overwatch a changé avec le temps. Nous sommes passé d’un jeu sans limitation de héros au lancement – vous pouviez sélectionner 6 Winston si vous le vouliez dans votre team – à un jeu avec une limite de héros. […] Ce changement qui va de la protection de votre équipe à la confrontation directe devait avoir des impacts sur le rythme de l’expérience PvP. »

Nul doute que cela fera parler au sein de la communauté, mais en attendant, Overwatch 2 n’a toujours pas de date de sortie, malheureusement.