Outriders : L’extension Worldslayer sortira le 30 juin, nos premières impressions sur ce nouveau contenu

On a beau penser qu’Outriders a tout du jeu service, et qu’il s’est un peu trop fait oublier ces derniers mois, mais le jeu de People Can Fly possède un modèle économique bien différent. Après une mise à jour majeure publiée à la fin de l’année dernière, le studio s’est mis au travail sur la première grosse extension du jeu, nommée Worldslayer. Après des mois de travail, l’équipe derrière ce nouveau contenu est enfin prêt à nous montrer ce qui se cache derrière cette nouvelle aventure, qui promet d’offrir à Outriders un second départ.

Nous avons pu tester quelques missions d’Outriders: Worldslayer à l’occasion d’un aperçu réservé à la presse, afin d’en découvrir un peu plus sur cette extension manette en main, et ce pendant une heure. Le trailer de cette extension a aussi été diffusé.

Du loot et des ennemis inédits à découvrir

Worldslayer se présente comme une vraie extension de l’aventure principale, qui prolonge le scénario que l’on en pu suivre dans le jeu. Ici, une nouvelle menace plane sur Enoch, et l’Anomalie continue d’évoluer à travers la planète. Worldslayer met alors en place des (beaux) paysages ravagés par un froid qui s’étend de territoire en territoire, et qui semble faire succomber toute la faune et la flore locale. De plus, Ereshkigal, une nouvelle ennemie disposant d’un pouvoir encore jamais vu, se mettra en travers de votre route. Un nouvel antagoniste qui se révèle être plutôt charismatique contrairement à d’autres vus par le passé.

Evidemment, le bestiaire vu lui aussi s’agrandir puisque l’on ira explorer des contrées d’Enoch encore plus lointaines. Les bêtes que l’on a pu rencontrer sont encore plus féroces qu’auparavant, mais c’est surtout le climat glacial qui change ici les choses.

Dans la mission d’introduction que l’on a pu essayer, il fallait faire à la fois attention à un grand béhémoth ainsi qu’à des zones de tempêtes glaciales, qui nous ralentissaient, de quoi nous forcer à être bien mobile et à rendre le combat plus dynamique.

Si ce nouveau défi promet d’être accessible à tout le monde, avec la possibilité de débuter directement ces nouvelles missions en créant un nouveau personnage qui sera boosté au level 30 (ce boost peut être utilisé autant de fois que nécessaire), il plaira surtout à celles et ceux qui ont déjà terminé l’aventure et qui veulent obtenir un peu de challenge.

Pour faire face à cela, l’extension apporte de nouvelles armes ainsi que de nouveaux mods à équiper. On retiendra surtout la présence de deux nouveaux sets d’armures Légendaires (5 pièces) pour chaque classe, ainsi qu’un nouveau set Légendaire 3 pièces qui conviendra à tous les builds. C’est au total une centaine de pièces Légendaires que vous pourrez trouver en plus dans Worldslayer.

Une nouvelle progression pour améliorer la partie endgame

Et si vous être attiré par les défis, vous pourrez tester les niveaux de monde Apocalyptiques proposés par le jeu, qui mettent en place de nouvelles pièces à looter, notamment des variantes d’armes Légendaires qui contiennent un troisième emplacement de mods pour ajouter toujours plus de puissance.

Le niveau d’Apocalypse change ainsi l’endgame du jeu. Les niveaux d’Expéditions ont donc ainsi été retravaillés, et ce que vous possédiez Worldslayer ou non, ce qui est une bonne nouvelle pour la communauté qui souhaite simplement avoir un peu de difficulté en plus.

De plus, Worldslayer revoit aussi le système de progression du personnage avec deux nouveautés majeures. La première, c’est l’ajout de nouvelles options pour chaque classe, avec un nouvel arbre de talent disponible après le niveau 30. En complétant le contenu de Worldslayer, vous obtiendrez des points PAX à dépenser pour obtenir des sous-classes pour votre personnage, afin de les spécialiser encore plus dans un domaine.

La deuxième nouveauté concerne la progression à plus long terme, pour celles et ceux qui comptent bien rester sur la partie endgame du jeu. Dès le niveau 30, vous serez maintenant en mesure d’obtenir des points d’Ascension, que l’on pourra investir dans cinq branches pour gagner plus de force, de vitalité, de puissance dans les pouvoirs de l’Anomalie, etc. Etant donné qu’il y aura jusqu’à 200 points à amasser et à répartir dans ces branches, cela rajoute des heures de jeu en perspectives. Reste à voir si le tout n’est pas un peu superficiel, et si l’on sentira vraiment une évolution du personnage au fil du temps.

De quoi tout changer pour Outriders ?

Avec tout ce contenu, est-ce que Worldslayer offre un vrai renouveau à Outriders ? Eh bien pas vraiment. Ne vous y trompez pas : l’extension devrait assurément plaire à la communauté étant donné tous les changements qu’elle apporte, surtout en ce qui concerne l’endgame, qui est probablement la partie la plus importante du jeu.

Mais en dehors de cela, difficile de savoir si cette extension permettra de ramener un nouveau public. Le fait d’avoir intégré un boost pour tester directement les missions de l’extension est une bonne idée, histoire de convaincre facilement de nouveaux joueurs et joueuses de rejoindre leurs amis sans devoir partir à 0, mais l’expérience proposée par Worldslayer ne chamboule pas Outriders.

Si le jeu ne vous tentait par auparavant, difficile de voir quoi que ce soit dans cette extension qui pourrait vous faire sauter le pas, si ce n’est son endgame qui a été renforcé. On retrouve les mêmes problèmes que dans le jeu original, avec un level-design très fermé, des soucis d’équilibrage et des sacs à PV pas toujours passionnants à affronter, mais on attendra de voir les autres boss de l’extension pour tirer un vrai bilan. A défaut d’attirer à nouveau de monde, Worldslayer proposera au moins pas mal de contenu à ses fans. Il faudra voir si cela suffira à les captiver sur le long terme.