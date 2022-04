Outriders présentera sa nouvelle extension Worldslayer le 21 avril

En dehors d’une grosse mise à jour arrivée en fin d’année dernière, Outriders n’a pas vraiment eu droit à beaucoup de nouveaux contenus au cours de ces derniers mois. Mais c’est sans doute parce que People Can Fly prépare la sortie d’une vraie première extension pour le jeu, nommée Worldslayer, qui va enfin nous donner un peu plus de détails dans les prochains jours.

Outriders refait surface pour présenter son DLC

Square Enix annonce en effet qu’une nouvelle émission de présentation « Transmission » sera diffusée ce jeudi 21 avril à 18 heures sur la chaîne Twitch de Square Enix. Au cours de ce programme, on en apprendra plus sur Worldslayer, avec sans doute du gameplay à se mettre sous la dent et d’autres détails à se mettre sous la dent.

On peut d’ores et déjà vous dire que de notre côté, nous avons pu déjà essayer l’extension Worldslayer, et que nos impressions sur ce nouveau contenu arriveront dès la fin de l’émission de ce jeudi.

Restez donc bien à l’écoute si vous souhaitez en savoir plus sur ce prochain contenu lié à Outriders.