Outriders: Worldslayer nous montre sa partie coop et nous parle de son endgame

Outriders compte bien s’offrir une seconde jeunesse avec la sortie de son extension nommée Worldslayer, qui apportera du nouveau contenu en plus d’une refonte de certains système. Notre premier contact avec ces nouveautés nous ont montré qu’à défaut d’attirer de nouvelles personnes, Worldslayer devrait tout de même offrir un contenu intéressant pour celles et ceux qui continuent à jouer au titre de People Can Fly. Cette extension sortira maintenant dans quelques jours, et Square Enix a bien profité du Summer Game Fest pour nous la présenter en long et en large.

Tout pour la coop

On a d’abord vu brièvement le jeu lors de la conférence du Summer Game Fest, où il est venu nous présenter un trailer centré sur la coopération, avec des phases d’action mettant en avant le nouveau bestiaire, comme les Shadows (des monstres qui se fondent dans l’ombre) et les zones inédites que l’on devra traverser dans Worldslayer.

Les Défis d’Enoch jouables en coop devraient aussi ajouter pas mal de challenge à l’expérience, avec un travail d’équipe qui sera plus important que jamais.

La partie endgame se dévoile

Le jeu a en plus eu droit à une nouvelle émission Transmission diffusée ce soir, qui se concentrait sur la partie endgame du jeu, très importante pour la communauté. Finir le scénario et battre la nouvelle antagoniste ne sera que le début de Worldslayer.

On découvre un nouveau donjon, The Trial of Tarya Gratar, qui promet de nous rendre la vie dure tout en étant votre nouvelle maison. Ce tout nouvel endroit sera explorable de jour comme de nuit, et nous fera rencontrer des ennemis inédits, avec des adversaires de plus en plus puissants qui viendront nous barrer la route au fur et à mesure de la progression. Les nouveaux arbres de compétences seront donc bien utiles pour arriver à faire face à ces menaces.

Il s’agit vraisemblablement d’un donjon aux multiples routes qui changent sans cesse, de quoi assurer de la rejouabilité. Si le défi est échoué, retour à la case départ, mais vous n’aurez cependant aucun chrono pour vous gêner dans votre exploration. Bien entendu, il y aura un tas de loots inédits à la clé, avec des affrontements de boss qui pourront changer à chaque run.

Outriders: Worldslayer sera disponible dès le 30 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.