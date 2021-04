Outriders, un shooter-looter classique pas si mauvais ? Test en vidéo

Sorti le 1er avril, Outriders a eu quelques difficultés à son lancement. Problèmes de serveurs, bugs techniques, manque de peaufinage… Cela n’a pas été tout rose pour People Can Fly, le studio de développement derrière ce shooter-looter. Avec Square Enix à l’édition, Outriders a pas mal fait parler de lui : il faut dire que son approche à la Destiny avait de quoi susciter de l’intérêt.

En résultat un jeu de tir, jouable en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs, qui n’est pas sans défaut. Très répétitif, pas très marquant et à l’identité très générique. Mais malgré ses défauts, il propose une aventure plaisante, aux bonnes sensations, et avec des mécaniques de gameplay finement maîtrisées. On vous en parle dans notre test en vidéo.

Outriders est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il est aussi accessible via le Game Pass. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet de Outriders ou encore découvrir nos astuces pour bien démarrer. Vous pouvez aussi partager votre avis.