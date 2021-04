Nos 8 conseils pour bien débuter – Outriders

Outriders est un titre qui mise beaucoup sur son aspect coopératif, permettant de jouer à plusieurs et de relever des défis ensemble. Mais si vous débutez dans le jeu, vous verrez rapidement que la difficulté progresse vite, et que tout n’est pas forcément aisé à comprendre dès le début. Afin de vous aider, nous vous listons ici quelques conseils de base, qui vous guideront sur le comportement à suivre pour ne pas être trop perdu dans le jeu.

Testez toutes les classes

Lorsque vous démarrerez l’introduction du jeu, vous n’aurez pas tout de suite accès au choix des classes. Cette décision n’intervient que plusieurs minutes après, et le jeu ne vous donne pas vraiment le temps de tester ces classes.

Rassurez-vous, si vous avez choisi une classe mais que vous souhaitez en tester d’autres, vous ne serez pas obligé de tout recommencer. Il est en effet possible de passer outre l’introduction pour arriver directement à ce choix. Ainsi, vous pourrez tester les prémices de chaque classe, et voir ce qui vous correspond le mieux.

Foncez dans le tas pour regagner de la santé et ne restez pas immobile

People Can Fly n’a jamais vraiment fait dans la subtilité avec ces derniers titres, et ce n’est pas Outriders qui va déroger à la règle. A vrai dire, aller au devant du danger est même au coeur du gameplay d’Outriders, du moins pour certaines classes.

On pense notamment au Telluriste et à l’Illusioniste, qui ont des pouvoirs centrés sur le corps à corps. Mais en plus d’infliger des dégâts, c’est de cette manière que ces classes récupèrent de la santé. Il ne faut donc pas hésiter à attirer tout un groupe d’ennemis vers soi pour ensuite le frapper d’une compétence qui les affectera tous, et vous fera regagner de la santé.

Dans le même ordre d’idée, et cela vaut pour toutes les classes, rester immobile n’est jamais une bonne solution dans Outriders. Bien que la couverture soit parfois indispensable face à certains ennemis à un niveau de monde élevé, il est conseillé d’être extrêmement mobile pour ne pas vous retrouver coincé et entouré par les ennemis, qui n’hésiteront pas à passer derrière l’endroit où vous vous cachez.

Bien récolter des minerais

Cela peut sembler normal pour les adeptes de ce genre de jeux, mais dans le feu de l’action, il est parfois facile de ne pas faire attention au décor. Dans les différentes cartes du jeu, vous pourrez souvent croiser des minerais autour de vous, qui brillent de loin.

Prenez le temps de les récolter puisqu’ils vous donneront plusieurs types de matériaux indispensables pour l’amélioration de votre équipement et donc votre survie.

Pensez à recycler

Après avoir bien fait attention aux minerais, il faudra également veiller à ce que votre inventaire ne se remplisse pas trop, surtout si vous activez le loot automatique. Si vous pouvez très bien vendre certains objets dans les boutiques pour gagner de la ferraille, n’oubliez pas non plus de recycler certains équipements.

En faisant cela, vous obtiendrez des matériaux précieux, comme du cuir pour votre armure, qui vous aidera à améliorer votre équipement dans le menu concerné.

Réglez le niveau du monde

Outriders montre très vite qu’il peut rapidement grimper dans la difficulté si le réglage de niveau du monde est réglé automatiquement pour se placer au plus haut niveau disponible.

Les amateurs de challenges aimeront sans doute cela, et combattre à un niveau de monde élevé permet de décrocher les meilleures récompenses plus rapidement, mais n’ayez pas peur de trouver votre bon niveau et de vous cantonner à celui-ci.

Si vous restez dans les niveaux plus faibles, vous obtiendrez certes moins de loot de valeur, mais l’aventure sera bien moins redondante et frustrante qu’à un niveau qui ne vous correspond pas.

Consultez les Distinctions

Si Outriders comporte de nombreuses quêtes annexes, il ne faut pas oublier qu’il réserve aux joueurs quelques défis à remplir, qui sont moins mis en avant que les quêtes traditionnelles.

Cela se passe dans le menu des Distinctions. En remplissant des défis tout au long de vos parties, comme tuer un certain nombre d’ennemis, utiliser un certain nombre de fois tel pouvoir, vous obtiendrez des récompenses non négligeables ainsi que quelques éléments cosmétiques avec le niveau d’incursion. Pensez donc à jeter un oeil aux différents défis pour les accomplir dans la foulée.

Equipez les bonnes modifications

A partir d’un certain point dans l’aventure (après avoir terminé la deuxième zone du jeu), vous obtiendrez l’accès à la personnalisation de l’équipement avec le menu Fabrication.

Dans ce dernier, vous pourrez alors adapter vos armes et vos armures à votre propre style de jeu. Ainsi, il faudra bien faire attention à la variante d’arme utilisée, en choisissant selon vos préférences (vous pourrez baisser certaines caractéristiques pour en augmenter d’autres).

L’un des aspects les plus importants reste la modification, qui permet à l’équipement de faire bénéficier à l’une de vos capacités d’un boost. Certains équipements que vous looterez disperseront déjà d’une modification pour l’une de vos compétences. N’équipez donc pas un objet dont la modification ne correspond pas à votre set de compétences, cela serait du gâchis.

Rejouez les missions

Si vous souhaitez vous entrainer pour monter au niveau du monde supérieur (ou pour monter le niveau de votre personnage), ou tout simplement que vous souhaitez rester dans une zone pour looter le plus possible, pensez à rejouer les missions autant de fois que nécessaire.

Pour cela, rendez-vous dans le menu du jeu, et sélectionnez le point d’aventure souhaité. C’est encore plus facile pour les quêtes annexes, qui peuvent être recommencées immédiatement à l’endroit où vous aviez trouvé le PNJ qui vous donne accès à cette mission. Vous pourrez alors farmer de l’équipement tout en faisant progresser votre personnage, ainsi que vos propres compétences.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet d’Outriders pour en savoir plus sur le titre.