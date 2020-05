Outriders : Une vidéo de gameplay pour la classe Illusionniste

En parallèle du premier numéro de son émission mensuelle « Transmission », qui était en partie axé sur la présentation du Pyromage, Outriders a dévoilé neuf minutes de gameplay pour l’Illusionniste, une classe capable d’utiliser jusqu’à huit pouvoirs spatio-temporels lui permettant de surprendre ses adversaires au combat. Elle peut aussi se téléporter derrière les lignes ennemies sur le champ de bataille.

Pas pensé comme un jeu service

En plus d’avoir partagé cette vidéo riche en gameplay, Square Enix et People Can Fly ont révélé de nouvelles informations sur la page FAQ officiel d’Outriders. N’étant pas pensé comme un « game as a service », le titre ne proposera pas de microtransactions. Notez également que, suite aux nombreuses critiques concernant le protection Denuvo sur DOOM Eternal, cette dernière ne sera pas implémentée dans le jeu.

Outriders sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.