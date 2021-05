Outriders célèbre ses 3,5 millions de joueurs uniques pour son mois de lancement

Outriders a bien profité de sa démo et de sa disponibilité dans le Xbox Game Pass Console pour faire pas mal de bruit en ce début d’année, et même un peu trop puisque les serveurs du jeu n’ont pas tenu la charge au lancement. Après plusieurs soucis et de multiples patchs, l’équipe de développement partage aujourd’hui des chiffres un peu plus joyeux.

We’re excited to reveal that we surpassed 3.5 million unique players in our first month after launch!

THANK YOU!

More information, including patch news here: https://t.co/7F73ZtRboO

Further stats in this thread 👇 pic.twitter.com/rCyo3wL2fw

— Outriders (@Outriders) May 19, 2021