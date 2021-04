Outriders : Un bug continue de provoquer la colère des joueurs

Si vous suivez l’actualité d’Outriders, il ne vous aura pas échappé que le jeu rencontre de nombreux problèmes depuis son lancement, notamment à cause des déconnexions en chaîne qui empêchent les joueurs d’accéder au jeu. Un autre bug fait aussi polémique, celui de la disparition de l’inventaire, et alors que People Can Fly pensait l’avoir réglé, celui est revenu encore plus fort.

Un bug qui persiste

Le studio est bien au courant du problème, qui existe depuis le lancement, mais peine encore à la résoudre complètement. Malgré un post-mortem sur le lancement compliqué du jeu et la mise en place d’un patch, de nombreuses personnes ont eu la malchance de voir leur inventaire disparaitre en jouant au titre ce week-end.

Il va de soi que cela a enflammé les débats autour du titre durant ces derniers jours, surtout après les déclarations du studio sur Reddit. Si ce dernier avait promis une restauration complète pour les inventaires perdus, il semblerait que cela soit moins vrai que prévu. People Can Fly promet de nous tenir au courant concernant la restauration, mais pense qu’il sera peut-être impossible de tout retrouver.

Le studio précise également que les objets restaurés n’auront peut-être pas les mêmes statistiques, ce qui est ici le plus gros problème pour la communauté.

Espérons donc que le patch permette au moins de résoudre définitivement ce souci, en attendant de voir si tout le monde retrouvera son inventaire.

Outriders est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.