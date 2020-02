One Piece Pirate Warriors 4 dévoile Barbe Blanche, Ace et Marco

Après avoir montré les grands méchants de One Piece Pirate Warriors 4, Bandai Namco nous présente aujourd’hui trois nouveaux personnages, et pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit de Barbe Blanche, Marco et Ace.

L’équipage de Barbe Blanche rentre dans l’arène

Barbe Blanche (Edward Newgate de son vrai nom) pourra faire des ravages dans l’armée ennemie avec sa grande arme et sa carrure impressionnante. Et le capitaine ne sera pas le seul à ne pas faire dans la demi-mesure, puisque Marco sera capable d’utiliser son pouvoir du Phénix de différentes manières, tandis que Ace incinérera tous les soldats adverses avec ses flammes.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.