Games Made in France : L’édition 2022 démarre, voici le programme

Le monde du jeu vidéo français se donne rendez-vous aujourd’hui et pour tout ce week-end à la nouvelle édition de la Games Made in France, un événement qui permet de mettre en lumière tout un tas de jeux produits en France et ce à travers des dizaines d’heures de live. L’édition 2022 de la Games Made in France vient tout juste d’ouvrir ses portes, avec encore beaucoup de jeux à découvrir et à redécouvrir.

L’édition 2022 commence !

Cette édition 2022 vous sera à nouveau présentée par Mister MV, At0mium, DamDam et Trinity, qui vont assurer plusieurs heures de live pendant 4 jours avec des invités pour nous parler des jeux français et de leur travail, mais aussi des associations comme Women in Games qui œuvrent partout en France. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur la chaine Twitch de Mister MV pour découvrir cette édition.

Voici le programme de la Games Made in France pour cette première journée d’ouverture :

18h30 — 19h00 : Dune: Spice Wars

19h00 — 19h30 : Wartales

19h30 — 20h00 : Decarnation

20h15 — 20h45 : Steelrising

20h45 — 21h15 : WRC Generations

21h15 — 21h45 : Blood Bowl 3

21h55 — 22h40 : Jam.gg

22h50 — 23h35 : Mahokenshi

23h40 — 00h10 : Blooming Business: Casino

Dès demain et jusqu’à dimanche, vous retrouverez d’autres présentations liées à Lakeburg Legacies, Racine, Bibots, Danghost, Astral Ascent et bien d’autres. Vous retrouverez le programme complet et détaillé sur le site officiel de l’événement.

Si vous soutenez l’AG French Direct en notre compagnie et les jeux français, n’hésitez donc pas à aller regarder cette Games Made in France !