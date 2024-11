On Your Tail : Les vacances d’été attendront un peu, le jeu est décalé à décembre sur PC et en février 2025 sur Switch

Initialement attendu pour cette fin de semaine, On Your Tail a préféré repousser sa sortie de quelques jours, fixant sa nouvelle date au 16 décembre prochain. Cependant, il s’agit ici seulement de la version Steam puisque la mouture Switch prend quant à elle un peu plus de retard et est maintenant fixée à février 2025. Dans son message d’excuse, le studio explique avoir besoin de peaufiner le titre pour offrir la meilleure expérience possible.

Alors c’est gênant… nous sommes désolés pour le délai très court mais nous voulons que On Your Tail soit la meilleure expérience possible pour les joueurs : nous avons donc pris la difficile décision de retarder légèrement le jeu afin de rendre votre voyage à Borgo Marina encore plus inoubliable. Nous pouvons vous assurer que ce n’était pas une décision facile à prendre et c’est pourquoi nous sommes restés silencieux sur la date de sortie ces derniers temps. On Your Tail sera disponible sur Steam le 16 décembre et en février 2025 sur Nintendo Switch. Nous partagerons plus d’informations et de contenu intéressant à partir de maintenant jusqu’à la sortie, et n’hésitez pas à vous rendre sur les forums Steam ou à nous contacter sur les réseaux sociaux si vous souhaitez plus d’informations ! Toutes les excuses de l’équipe de Memorable Games, nous avons hâte de tous vous emmener à Borgo Marina !