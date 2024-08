On a joué à Sniper Elite: Resistance, un opus qui manque de réelle nouveauté

On prend (presque) les même et on recommence

Sniper Elite: Resistance se déroule en parallèle des événements de Sniper Elite 5 et nous met dans la peau de l’agent spécial Harry Hawker, déjà vu dans le troisième épisode de la série. Le principe reste similaire à ce que l’on connaît déjà, à savoir une campagne divisée en plusieurs missions.

Chaque mission propose un objectif principal parfois découpé en objectifs annexes, ainsi que des objectifs secondaires pour les joueurs les plus investis. Chacune de ces missions nous donne l’occasion de parcourir une carte généralement plutôt grande, dans laquelle il est possible d’aborder les objectifs de nombreuses façons différentes. En totale discrétion ou à l’inverse en fonçant dans le tas, les cartes offrent très souvent plusieurs chemins pour progresser.

Malheureusement, bien que le titre propose une nouvelle campagne, la structure des missions et le terrain de jeu étant identiques au dernier épisode, on peine à se sentir emballé par ce que l’on a vu. D’autant que techniquement Sniper Elite: Resistance n’apporte rien de nouveau non plus. On retrouve les mêmes armes et équipements, ce qui pourrait encore se justifier par le fait de se dérouler en parallèle de Sniper Elite 5. Mais ce qui nous as le plus déçus, c’est d’avoir exactement les mêmes animations et graphismes que le titre de 2022, y compris la vision rayon-X montrant la balle déchiqueter le corps de notre cible. On aurait aimé un effort plus important sur ce point, afin de justifier la sortie d’un nouveau jeu et non un simple DLC au cinquième épisode.

Autant vous dire que nous ne sommes pas ressortis spécialement emballés de notre session, sans parvenir à nous détacher de ce sentiment de déjà-vu. C’est d’autant plus dommage puisque, d’après les dires de l’équipe, ce Sniper Elite: Resistance embarque tout de même une petite nouveauté dans son paquetage avec les missions dites de “Propagande”. Dans chaque mission de la campagne, il faudra trouver une affiche de recrutement pour la Résistance. Une fois trouvée, cela déclenche le lancement d’un niveau bonus chronométré où, sous les traits d’un résistant français, il faut éliminer des gradés de l’armée allemande ou saboter des infrastructures. Il aurait été bien plus intéressant d’axer la démo sur ce nouveau contenu, un vrai coup manqué selon nous.

Enfin, notez que la campagne sera une nouvelle fois jouable intégralement en coopération, que les modes multijoueurs en PVP comme en PVE sont de retour, tout comme le mode Invasion. Pour rappel, ce mode permet à un joueur d’envahir la campagne d’un autre joueur sous les traits d’un tireur d’élite allemand. Le joueur envahi se retrouve alors sous tension en devant continuer sa mission de campagne tout en parvenant à repérer l’envahisseur et à s’en débarrasser. Pas d’inquiétude, il sera toujours possible de désactiver l’option de se faire envahir.

C’est donc sur notre faim que nous sommes sortis de notre session. Le titre manque cruellement de nouveauté et nous n’avons pas pu voir l’unique proposition inédite. Il est clair que ceux n’ayant pas adhéré à Sniper Elite 5, ou plus généralement à la licence entière, n’auront aucun intérêt à suivre ce Sniper Elite: Resistance, plutôt réservé aux fans de la série.