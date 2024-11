Sniper Elite : Resistance – On y a rejoué 1h30, ce nouvel opus n’innove pas

Une construction peu surprenante

Au cours de cette session de jeu d’une heure et demie, nous avons eu l’occasion de tester le troisième niveau de ce Sniper Elite : Resistance, qui est selon les développeurs un Standalone plutôt qu’un véritable nouvel épisode. Ce niveau testé nous propulse dans un complexe hôtelier, où Harry Hawker doit retrouver un mystérieux cargo, et en même temps des membres de la résistance qui se sont évaporés en pleine enquête. En somme, la mission proposée dans cette session était classique dans son approche, et franchement peu rafraichissante.

En effet, il est fort probable que le jeu nous propose systématiquement des grands niveaux ouverts à parcourir comme dans Sniper Elite 5, avec pour objectif de s’exfiltrer une fois la mission accomplie. Comme le dernier volet de la franchise, Sniper Elite : Resistance se dote de missions secondaires à réaliser, comme récupérer des documents importants, voire éliminer des cibles particulières. Divers collectibles seront à ramasser, comme des affiches de la résistance ou encore des sacs de soin ou de munitions, permettant de refaire le plein de santé ou de projectiles.

En clair, le titre ne dispose hélas d’aucune plus value pour l’heure, ce qui semble valoir aussi pour le level-design. A aucun moment le soft ne nous a surpris dans son cheminement, où vous devez finalement progresser « zone par zone », éviter de vous faire repérer et saboter différents éléments comme un groupe électrogène, afin de masquer le bruit de votre tir de sniper. Très honnêtement, nous sentons bien que Sniper Elite : Resistance a dû être pensé comme un DLC bien avant d’être un Standalone, et c’est problématique. Car le recyclage sur ce seul niveau testé était flagrant, et faisait ainsi trop penser à Sniper Elite 5. Nous verrons bien si notre avis change lorsque nous testerons le jeu complet mais il n’y a pas à dire, Sniper Elite : Resistance manque de nouveautés.

Formule datée, avec un renouvellement bien paresseux

Autour de cette formule un peu plus ouverte instaurée depuis Sniper Elite 4, rien ne semble avoir changé. Ce nouvel opus, même s’il reste plaisant sur la liberté d’approche dont dispose le joueur, entre foncer dans le tas ou bien se la jouer fine, semble extrêmement pauvre et se renouvelle peu. Incontestablement, s’il est toujours fun au niveau de l’infiltration pure avec des exécutions silencieuses et les quelques killcams en x-ray qui font leur effet, force est de constater que le gameplay au global a méchamment vieilli.

Parmi les défauts notables, il y a pour commencer les gunfights. Effectivement, en devant parfois passer en mode combat en dernier recours si on se fait repérer, il faut bien admettre que les gunfights en vue TPS ont pris un sérieux coup de vieux, et n’arrivent plus forcément à passer aujourd’hui. Même si cela n’est pas le principe même d’un Sniper Elite, il faut admettre que les gunfights rigides n’aident parfois pas à s’en sortir. Même si nous avons toujours à disposition quelques mines, grenades, ou bouteilles de verre à lancer pour faire diversion, tout est finalement archaïque dans l’exécution. L’IA n’est elle aussi pas en reste, et manque encore une fois d’un équilibrage sérieux pour l’infiltration comme la visée au sniper, qui manque quand même de précision à certains moments, même avec l’aide à la visée sur des cibles plus lointaines.

Pour ne rien arranger, et même si nous allons encore rabâcher que le titre reste jouissif dans sa manière d’aborder les missions, il faut aussi souligner le système de levelling qui se révèle tout aussi vétuste. En réalisant de nombreuses actions, que ce soit des éliminations discrètes à la suite ou des tirs longue distance, vous obtiendrez des points d’expérience, et d’autres supplémentaires si vous obtenez une médaille. Cela vous permettra ensuite de monter en niveau, et de gagner un point de compétence à répartir dans trois arbres de compétences spécifiques. Cet ensemble était déjà présent sur Sniper Elite 5, et n’apporte strictement rien de nouveau. Nous n’avons pas encore vu si un système de crafting sera de la partie, mais on ne serait pas étonné que le jeu final en comporte un.

Pour finir, oui, Sniper Elite : Resistance est passable sur le plan technique. Le soft va repartir sur le même moteur que Sniper Elite 5. La production de Rebellion accuse donc le coup graphiquement avec des textures franchement peu enthousiasmantes en matière de détails, même si le jeu dans son ensemble reste convenable. Il y a encore eu quelques bugs sur notre session, mais il y a fort à parier que les développeurs corrigeront cela d’ici sa sortie le 30 janvier prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. En tout cas, c’est une certitude, Sniper Elite : Resistance ne sera pas une claque.

Que peut-on retenir de cette seconde prise en main de Sniper Elite : Resistance ? Eh bien, le même sentiment que lors de notre prise en main à la Gamescom. Sûrement pensé à la base comme un DLC, ce Standalone semble reprendre une structure similaire à l’épisode précédent, et proposer trop peu de nouveautés pour nous surprendre, jusque dans le système d’amélioration très vieillot. S’il reste agréable à jouer, avec cette possibilité d’aborder les missions comme bon nous semble, force est de constater que la formule a l’air de s’essouffler, et le niveau présenté ici ne fait que nous conforter dans notre impression. Un titre qui n’est donc là que pour contenter les fans, sans chercher à se réinventer. Nos impressions sont onc mitigées. Reste à voir ce que donnera le jeu final, à paraître le 30 janvier prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.