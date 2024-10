Sniper Elite : Resistance sortira le 30 janvier 2025, une édition physique confirmée

La Resistance se fait aussi en physique

A vrai dire, avec le développement d’Atomfall en parallèle chez Rebellion, lui aussi programmé pour l’année prochaine, on se doutait de Sniper Elite Resistance allait plutôt viser une arrivée au début de l’année. C’est maintenant officiel, celui-ci sera disponible le 30 janvier 2025 sur PC et consoles, date à laquelle il sera également publié en physique.

Maximum Entertainment France s’est en effet rapproché de Fireshine Games et Rebellion pour commercialiser une boîte dans nos contrées. Celle-ci est attendue pour le même jour que sa sortie en numérique, aussi bien sur les consoles PlayStation que Xbox. Les précommandes donneront d’ailleurs quelques bonus, avec un skin, un fusil Karabiner 98 et une mission de campagne supplémentaire, Target Führer : Lights, Camera, Achtung!.

Le titre se dotera bien d’un Season Pass, rapidement présenté par ses développeurs. Plusieurs contenus additionnels sont prévus, avec plusieurs missions supplémentaires et des packs d’armes et de skins. Une apparence pour Harry Hawker a aussi été teasée. Aucune date plus précise pour ces futurs DLC.

Sniper Elite Resistance reprend la structure bien connue, en se positionnant comme un spin-off centrée sur l’arrière-pays français pendant l’occupation allemande. On y avait joué et on trouvait que cela manquait de réelles nouveautés. On verra donc la version finale, prévue le 30 janvier 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Rappelons qu’il sera directement présent dans le Game Pass au lancement.