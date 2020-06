OMORI, jeu indépendant développé sous RPG Maker par OMOCAT, un petit studio d’une poignée de personnes, nous donne enfin de ses nouvelles après plusieurs mois de silence total.

Enfin un signe de vie pour OMORI

Financé par une campagne Kickstarter en 2014 durant laquelle le titre avait atteint les 200 milles dollars, le RPG d’horreur psychologique alternant entre le mignon et l’inquiétant n’a depuis cessé d’allonger son développement durant de longues années. Alors qu’il était finalement prévu pour une sortie en 2019, le jeu a tout simplement disparu des radars depuis la fin de l’année dernière. Heureusement pour les personnes ayant participant au financement, il semblerait qu’on arrive lentement mais sûrement au bout du tunnel.

Ainsi, les développeurs ont posté un message aujourd’hui pour signaler que le développement avait bien progressé. On apprend que l’ajout des nouvelles animations et du contenu supplémentaire est quasiment terminé, ce qui permettra ensuite à l’équipe de se focaliser sur la correction de bug et le polissage global de l’œuvre.

OMOCAT demande aux joueurs de leur laisser quelques petits mois supplémentaires afin que le jeu soit prêt pour la sortie, désormais fixée à cette année. Espérons que cette fois ce soit la bonne. OMORI sera disponible sur PC, Switch, Xbox One et PS4.