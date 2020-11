OMORI : Enfin une date de sortie pour le RPG d’horreur ainsi qu’un trailer

OMORI, le jeu indépendant ayant crevé le plafond sur Kickstarter (200000 dollars récoltés sur 20000 demandés) en 2014, s’est vu reporté maintes et maintes fois, en plus de laisser les joueurs et joueuses très souvent dans le flou avec une communication quasiment inexistante. Les équipes semblent en réalité ne pas avoir chômé puisqu’un nouveau trailer et, surtout, une date de sortie, viennent d’être dévoilés.

OMORI : 2 mondes, 2 ambiances

C’est officiel, le RPG d’horreur psychologique psychédélique sortira le 25 décembre 2020, soit dans moins d’un mois. Une grande nouvelle pour les personnes qui l’attendent depuis maintenant environ 6 ans.

Dans la foulée, une nouvelle bande-annonce a été lâchée, de quoi constater à quel point le jeu alternera entre deux mondes aux ambiances bien distinctes, ce qui ne devrait pas manquer d’en déstabiliser plus d’un. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le soft, nous sommes ici face à un RPG présentant des combats au tour par tour durant lesquels il faudra faire attention aux émotions de nos personnages. Pas mal d’exploration et de quêtes annexes devraient faire partie de cette aventure loufoque et effrayante.

OMORI sera donc disponible ce 25 décembre, au moins sur PC, tandis qu’on ne sait pas vraiment si les versions consoles sortiront en même temps ou non. Patience comme on dit…