Okinawa Rush fera son entrée sur PS4 et Switch le 29 octobre

Les p’tits gars de chez PixelHeart sont bien décidés à trouver des petites pépites pour les amateurs de jeux retro. Après avoir annoncé le retour de Andro Dunos plus tôt dans l’année et nous avoir offert un Golden Force exigeant, l’éditeur annonce l’arrivée d’Okinawa Rush pour la fin du mois d’octobre.

Prenez votre agenda

Annoncé il y a déjà un petit moment, le titre vient de confirmer sa venue pour le 29 octobre, date à laquelle il sera disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Bonne nouvelle, une édition physique sera également vendue à la même date. Mieux encore, on aura droit à des éditions limité et Black Mantis, qui proposeront divers bonus supplémentaires.

L’édition Black Mantis contient :

Le jeu en boîte

1 boîte métallique avec une numérotation spécifique

3 cartes plastiques

La bande-son sur clé USB

5 cristaux d’énergie

4 Artworks

L’édition limitée elle, se contentera du Futurepak, qui comprend le jeu et le steelbook.

Pour rappel, Okinawa Rush est un mélange entre jeu de plateforme et beat them all au style rétro où l’on apprend qu’un clan s’attaque à Okinawa. On incarnera alors un maître des arts martiaux qui va devoir faire face à une horde de ninjas et autres démons. Une sortie physique semble également prévue sur Xbox One mais n’a pas encore de date et le jeu est aussi listé sur PC via Steam pour une sortie en fin d’année.