Octopath Traveler II s’annonce pour 2023

Octopath Traveler II faisait partie des très nombreux jeux Square Enix présents lors de ce Nintendo Direct de septembre. L’éditeur tient décidément à cette jeune licence dont le prequel mobile Champions of the Continent vient d’enfin sortir en Occident pour le plus grand bonheur des fans de gacha.

Octopath Traveler II repart à l’aventure

Son annonce lors d’un Nintendo Direct ne veut pas dire qu’il s’agira de nouveau d’une exclusivité même temporaire puisque Octopath Traveler II arrivera en même temps dans le monde entier le 24 février 2023, sur Switch, PC via Steam mais aussi PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui peut étonner vu que les consoles de Sony n’avaient pas eu droit au premier épisode (contrairement à celles de Microsoft qui sont donc snobbées cette fois-ci.

Pas de panique si vous ne l’aviez pas fait à l’époque puisque, ce jeu ne sera pas une suite directe et ne se déroulera même pas dans le même univers. On passe d’Osterra à Solistia mais en dehors de cela, on devrait rester en terrain connu dans ce JRPG au tour par tour qui utilise les fameux graphismes HD-2D si chers à Square Enix.

Le principe reste le même, il y aura huit protagonistes à recruter ou non, chacun ayant sa propre aventure et même si le casting est inédit, leurs classes vous diront probablement quelque chose :

Hikari le guerrier

Agnea la danseuse

Partitio le marchand

Osvald l’érudit

Throné la voleuse

Temenos le prêtre

Ochette la chasseuse

Castti l’apothicaire

La seule nouveauté de gameplay mise en avant dans la communication pour l’instant concerne les capacités sociales des personnages. On nous indique que cette fois-ci l’action variera selon s’il fait jour ou nuit dans le jeu. On suppose que cela viendra remplacer le système qui classait ses actions plus ou moins nobles. Dans l’exemple montré, Hikari peut provoquer en duel en journée, et proposer des pots-de-vin le soir.

L’autre point qui a surtout été teasé, c’est au niveau des interactions entre les personnages et l’entrelacement de leurs histoires. Il faut avouer que ce point nous avait particulièrement déçu à l’époque sur le premier épisode qui en faisait trop peu trop tard à notre goût. On ne nous donne pas plus de précisions sur ce sujet, mais vu la manière de l’évoquer, on ne peut que supposer du mieux dans ce domaine.

Octopath Traveler II sortira donc le 24 février 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC.