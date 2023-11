Où obtenir le PICO 4 + Holiday Bundle en promo lors du Black Friday ?

En effet, à l’occasion de ce jour si spécial, l’enseigne américaine a décidé de fixer le prix du casque VR PICO 4 (128 Go), accompagné d’un bundle de trois jeux (Arizona Sunshine 2, Green Hell VR et Warplanes: Battle over the Pacific), à 329€. Autre bonne nouvelle pour ceux et celles souhaitant opter pour un espace de stockage plus conséquent, sa version 256 Go affiche aussi une baisse de tarif allant jusqu’à 399€. Plutôt pas mal, non ?

Disponible à la vente depuis fin 2022, le PICO 4 est un casque qui reste très prisé par le public sur le marché de la VR malgré son design faisant office de mélange un peu grossier entre le PlayStation VR et le Meta Quest 2. Cependant, il est léger, confortable, ses manettes sont ergonomiques et agréables à prendre en mains et il offre des performances en jeu optimales. Pour tout savoir sur ce modèle, notre test maison est accessible en cliquant ici.

Et, si vous souhaitez avoir un comparatif précis entre le Meta Quest 2 et le PICO 4, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.