Une nouvelle image pour la série HBO The Last of Us et la présence de deux acteurs bien connus des fans

En marge de l’annonce de The Last of Us Part I, le remake du premier opus, Neil Druckmann est venu sur la scène du Summer Game Fest pour nous parler un peu de la série HBO The Last of Us. On a eu droit à quelques révélations croustillantes.

The Last of Us in the Multiverse of Madness

Neil Druckmann, le réalisateur des séries The Last of Us et Uncharted chez Naughty Dog, nous a donné quelques détails sur l’adaptation télévisée du jeu post-apocalyptique. Il nous a d’abord dévoilé la toute première image officielle (même si les photos volées avaient déjà vendu plus ou moins la mèche) où l’on voit les deux personnages principaux (de face) Joël et Ellie, respectivement incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Il indique que son implication sur la série a été très forte si bien qu’il promet que la série sera l’adaptation la plus fidèle d’un jeu vidéo. En plus de participer à l’écriture du show aux côtés de Craig Mazin (Chernobyl), il également révélé qu’il avait lui-même dirigé l’un des épisodes même si des indices nous avaient déjà suggéré ce fait.

Pour parler du remake, les voix anglaises de nos deux héros dans le jeu, Ashley Johnson (Ellie) et Troy Baker (Joel) étaient présents. C’était aussi l’occasion parfaite pour Druckmann d’annoncer que les deux artistes seraient présents dans la série avec des rôles non dévoilés pour le moment. Il a tenu à préciser que ce ne serait pas de simples caméos et qu’ils auraient une vraie participation en hommage à leur implication sur les personnages qu’ils ont incarné.

Cerise sur le gâteau, il semblerait que le tournage de la série se soit achevé hier. La série HBO The Last of Us sera diffusée courant 2023.