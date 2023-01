Un nouveau RPG mobile Dragon Quest sera annoncé le 18 janvier prochain

Dragon Quest XII ne devrait pas donner de nouvelles pendant un moment, mais cela ne veut pas dire que la licence de Square Enix va rester au placard trop longtemps. On a récemment eu droit à un spin-off plutôt sympathique pour la saga et l’éditeur compte maintenant nous présenter un tout nouveau RPG. Le seul hic, c’est qu’il ne s’agit pas du douzième opus ou d’un autre spin-off sur consoles, mais d’un RPG à destination des plateformes mobiles iOS et Android.

Un vrai gros RPG sur mobiles ?

Si l’on ne sait encore rien à propos de ce nouveau RPG Dragon Quest, on peut déjà noter dans nos agendas la date du 18 janvier à 11 heures du matin chez nous, puisque c’est à ce moment que Square Enix prendra la parole pour nous présenter ce projet inédit. L’événement sera à suivre sur la chaîne YouTube japonaise de Square Enix. Un site officiel avec un compte à rebours vient d’ouvrir pour tenter de faire grimper le niveau d’impatience des fans de la série.

On espère évidemment que malgré les plateformes sur lequel ce RPG Dragon Quest sortira, il disposera d’un modèle économique acceptable et ne succombera pas à la tentative du gacha abusif, mais ça, c’est presque peine perdue de nos jours. En tout cas, si Square Enix n’a pas changé son fusil d’épaule, il n’y sera pas question de blockchain ou de NFT malgré l’envie de l’entreprise d’investir dans ce milieu.