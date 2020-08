Le nouveau nom de Gods & Monsters en fuite ?

En plus de susciter la polémique avec Tom Clancy’s Elite Squad disponible depuis quelques jours sur iOS et Android, Ubisoft doit faire face aux fuites concernant Gods & Monsters, un jeu d’action et d’aventure dévoilé à l’E3 2019. Plus de deux mois après qu’une ancienne démo du titre ait été rendue temporairement accessible par erreur sur le store de Google Stadia, on apprend aujourd’hui que son nouveau nom aurait fuité sur la toile.

Une présentation lors du prochain Ubisoft Forward ?

Selon Gematsu, l’organisme de classification des jeux taïwanais aurait listé un projet de l’éditeur français intitulé « Immortals: Fenyx Rising » qui serait prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch et qui pourrait être le nouveau nom du jeu. Reste maintenant à savoir si cette information est vraie ou pas. Nous pourrions avoir la réponse lors de la prochaine conférence Ubisoft Forward qui sera diffusée au cours du mois de septembre.