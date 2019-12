Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis de Coweb

Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un petit nouveau dans l’équipe, : Je suis arrivé en tant que rédacteur Destiny 2 (au début en tout cas) le 23 octobre dernier. Ce qui fait qu’avant de rentrer chez ActuGaming je ne jouais pas forcément à des jeux dans l’unique but de les tester. J’étais avant tout un joueur solo qui s’amusait de son coté.

C’est pour cela que mon ressenti se fera avant tout d’un point de vue de simple joueur lambda et non celui d’un rédacteur jeu vidéo. Je n’ai donc pas joué à grand-chose, en comparaison de certains autres rédacteurs, mais j’ai passé énormément de temps sur le peu de jeux auxquels j’ai joués durant cette année 2019. Et je précise aussi que les avis que je vais exprimer sont purement personnels.

Un Coweb comblé

Destiny 2

Pour le cas Destiny 2, je suis joueur de la licence depuis le premier opus (septembre 2014) et j’ai eu, cette année, l’occasion de jouer beaucoup plus que d’habitude dû à un accident. J’ai donc (re)découvert l’aspect communautaire du jeu avec plusieurs clans avec lesquels j’ai pu passer du temps. Durant cette année 2019 on a eu le premier passe annuel avec :

La saison des forges : un contenu plutôt axé sur le PvE (pour forger les armes de l’arsenal sombre)

La saison du joker : le contenu de cette saison était orienté PvEvP avec le gambit (avec plein de révélations sur l’univers)

La saison de l’opulence : probablement la saison la plus complète de l’année avec un raid, une activité à 6 joueurs et le hall des triomphes

Il y a donc eu des hauts et des bas durant ce passe annuel, avec plus de bas que de hauts quand même : les deux premières saisons bien que fournies en lore étaient extrêmement répétitives et pas forcément riches en contenu contrairement à la saison de l’opulence.

Cette fin d’année a également été marquée par l’arrivée de la l’extension Shadowkeep et le deuxième passe annuel (aujourd’hui seules les saisons des éternels et de l’aube sont sorties). Et là, plus ou moins le même constat pour les saisons : un contenu assez pauvre en surface mais qui évolue tout au long de la saison avec des zones évolutives mais aussi des missions et événements qui changent avec les semaines qui avancent.

Bref tout cela pour dire que malgré les bas j’ai encore passé une très bonne année sur le jeu, avec à peu près 500h passées depuis janvier (oui c’est beaucoup mais je reste dans la moyenne basse de mon clan !). Et j’espère bien que le jeu va continuer d’évoluer comme il le fait aujourd’hui.

Halo: Reach

Halo: Reach, probablement un des premiers jeux que je me suis achetés quand j’étais enfant. Et aujourd’hui, 9 ans après, le voila de retour sur Steam. Il n’a pas fallut attendre longtemps pour que je passe à la caisse. Et que dire du jeu, qu’il n’a pas mal vieilli du tout ? Qu’il est toujours aussi plaisant de jouer en baptême du feu ? Que le mode multijoueur m’énerve toujours autant du fait de sa difficulté ? Que la campagne reste, même aujourd’hui, une des meilleures campagnes solo (ou coop) à laquelle j’ai pu jouer ?

Eh bien à peu près tout ça en rajoutant que le plaisir de pouvoir jouer à Halo avec le combo clavier-souris est incommensurable. Etant plus jeune j’ai bien dû passer plusieurs centaines d’heures sur le jeu, je compte bien faire la même chose sur PC. Pour le moment je n’ai fini que la campagne en mode normal et cela m’a déjà pris 3/4h (j’ai pris mon temps pour tout redécouvrir) et je viens à peine de commencer à aller tâter le mode multijoueur sans pour autant aller en compétitif.

Avec les opus suivants qui vont arriver dans l’année 2020, mon cœur de joueur Halo n’en sera que ravi.

Nanatsu No taizai : Grand Cross

Un jeu mobile dans une sélection de coup de cœur 2019 ? Eh bien tout est possible quand on parle des J-RPG. J’ai téléchargé Nanatsu no Taizai: Grand Cross dès sa sortie (ayant apprécié les débuts du manga, je précise bien « débuts ») soit en juin 2019, je n’ai depuis pas arrêté d’y jouer. Que ce soit par session de 30min ou de plus longues sessions, le plaisir est toujours là.

Le jeu retrace toute l’histoire du manga avec des combats au tour par tour, l’animation des combats est absolument exceptionnelle pour un « simple » jeu mobile. Mention spéciale aux animations de double « spé », des attaques spéciales qui feraient pâlir certains jeux consoles.

Bref un très bon jeu mobile sur l’univers du manga avec des mises a jour très souvent pour apporter du nouveau contenu (comme l’avancée de l’histoire qui évolue avec les joueurs). Il m’arrive très régulièrement de jouer pendant plus d’une heure sans m’en rendre compte.

Petit disclaimer cependant : le jeu est intégralement en japonais, étant en train d’étudier cette langue cela ne me pose pas trop de problèmes mais pour les plus « japanophobes » (dieu que ce mot est atroce) ne vous y risquez pas. On ne sait toujours pas quand la version globale (anglaise) sortira.

Un Coweb triste et déçu

Anthem

Un très très gros potentiel mais malheureusement très mal exploité. Je pense que cette phrase résume parfaitement le cas « Anthem » pour la plus grosse majorité des joueurs. Pour ma part j’attendais beaucoup de ce jeu, je voyais en lui un potentiel « destiny killer » (bien que j’adore ce dernier). Les trailers étaient incroyables, les graphismes paraissaient et sont vraiment magnifiques, l’univers avait l’air très fourni… tout ça pour finir en pétard mouillé.

Une rejouabilité atroce, des taux de drops absolument abominables (du moins au début), des statistiques d’armes, de points de vies, de points de dégâts complètement absurdes, une histoire très générique et la liste de ces points négatifs peut continuer longtemps.

Je précise que ces (très gros) points noirs ont été patchés par la suite (du moins je l’espère car j’ai vite arrêté). Egalement a priori plusieurs gros patches de correctifs et de contenus sont sortis dernièrement mais je dois bien avouer que ces tentatives désespérées pour tenter de sauver les meubles ne m’ont pas vraiment convaincu. Je passe donc mon tour, malheureusement.

Le gros problème du jeu n’est pas qu’il soit bourré de bugs mais qu’on a l’impression que les développeurs se fichent plus ou moins de l’avis des joueurs et qu’ils ont sorti un jeu qui n’était absolument pas près pour sortir à ce moment.

Honnêtement j’espère vraiment que les développeurs ont réussi à sortir la tête de l’eau car le jeu, sur le papier, était formidable avec par exemple le gameplay. Gros point fort du jeu, son échec est surement dû à une sortie trop hâtive par rapport au niveau de développement.

Que me réserve 2020 alors ?

Comme je l’ai précisé en haut, je compte bien rester sur Destiny 2 encore longtemps pour voir comment l’univers évoluer et bien évidement pour continuer de jouer avec mon clan. Egalement Halo: Reach et la sortie des opus suivants, je pense que mon année 2020 sera sous le signe de Bungie / 343 Industries (comme depuis quelques années maintenant).

Maintenant pour les sorties futures que j’attends avec impatience, je pense que vous l’aurez devinez mais Halo: Infinite se place très haut dans ma liste d’attente (suivi de la Master Chief Collection). J’attends aussi avec impatience le RPG de Fairy Tail du studio Koei Tecmo que je testerais très probablement, que ce soit pour moi ou pour le site. En plus classique j’ai hâte de voir la sortie de CyberPunk 2077 par CD Projekt RED, je n’en attends pas forcément grand-chose mais je ne demande qu’a voir.

En règle générale je ne prévois jamais à quels jeux je vais jouer plusieurs mois à l’avance, je ne peux donc pas vraiment en dire plus mais je pense quand même que 2020 sera une année bien chargée pour moi avec Halo et Destiny. Eh bien voilà, je pense que mon récap de l’année 2019 est fini, je ne vois pas trop quoi dire de plus si ce n’est encore merci à l’équipe pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte. Bref j’espère que je n’ai pas été trop long et que vous avez pris et que vous continuerez à prendre du plaisir à me lire.