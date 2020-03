Les nommés aux Ping Awards 2020 sont connus, voici la liste

L’Agence Française pour le Jeu Vidéo a dévoilé la liste des nommés pour la 7ème édition des Ping Awards. Celle-ci aura lieu à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris le 26 mars prochain.

Trois favoris dont une surprise

Lors de cette cérémonie, qui se déroulera après celle des Pégases prévue le 9 mars, huit prix seront décernés : le meilleur jeu console, le meilleur jeu PC, le meilleur jeu indépendant, le meilleur jeu mobile, le meilleur scénario, les meilleurs graphismes, la meilleure bande-son et le meilleur jeu étudiant. Cette année, trois titres sortent du lot avec cinq nominations chacun : A Plague Tale: Innocence, Greedfall et le surprenant The Wanderer: Frankenstein’s Creature, qui a obtenu un 8/10 dans nos colonnes.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des nommés :

Meilleur jeu console

Meilleur jeu PC

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu mobile

Dead Cells

Detective Jackie – Mystic Case

FRAG Pro Shooter

Million Lords

TokoToko

Meilleur scénario

A Plague Tale: Innocence

GreedFall

Lie In My Heart

Sigma Theory: Global Cold War

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Meilleurs graphismes

A Plague Tale: Innocence

Fallback

GreedFall

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

WRC 8

Meilleur bande-son

A Plague Tale: Innocence

GreedFall

Onirism

Skybolt Zack

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Meilleur jeu étudiant