Pégases 2020 : la liste des jeux en compétition dévoilée

Nous vous en parlions il y a quelques mois, le 9 mars prochain aura lieu la première cérémonie des Pégases, toute première remise de prix célébrant le jeu vidéo à la française dans son ensemble. La cérémonie, retransmise depuis le Théâtre de la Madeleine à Paris permettra de remettre de véritables trophées en bronze plaqués or à l’effigie de Pégase, la mythique créature ailée.

Véritable ode à la création française (et à quelques créations étrangères), le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) a ainsi fondé l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo pour donner vie à cette cérémonie.

Des Pégases éclectiques

Au total, 17 catégories sont à élire lors de cette cérémonie des Pégases 2020. A noter que certains jeux sont présents dans plusieurs catégories. Quelques noms de jeux notables y sont associés :

Meilleur jeu vidéo (11 jeux candidats) A Plague Tale : Innocence Astérix et Obélix XXL 3 : Le menhir de cristal Life is Strange 2

Meilleur jeu vidéo indépendant (16 jeux candidats)

Meilleur jeu vidéo mobile (15 jeux candidats)

Meilleur premier jeu vidéo (15 jeux candidats) Unruly Heroes Tokotoko

Meilleur jeu vidéo étudiant (51 jeux candidats)

Prix spécial de l’Académie : au-delà du jeu vidéo (porteur de message) (16 jeux candidats)

Excellence visuelle (21 jeux candidats) Ghost Recon : Breakpoint Greedfall

Meilleur univers sonore (18 jeux candidats) Just Dance 2020 Nightcall

Excellence narrative (15 jeux candidats) A Plague Tale : Innocence Lie in my heart

Meilleur Game Design (27 jeux candidats) Endarked Dual Universe Fallback

Meilleur univers de jeu vidéo (21 jeux candidats)

Meilleur personnage (11 jeux candidats)

Meilleur service d’exploitation (« game as a service ») (7 jeux candidats) Warhammer Chaosbane Dead Cells

Prix d’honneur

Meilleur jeu vidéo étranger (9 jeux candidats) Bee Simulator Apex Legends Star Wars: Jedi Fallen Order Metro Exodus

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger (5 jeux candidats) Ancestors: The Humankind Odyssey Outer Wilds

Meilleur jeu vidéo mobile étranger (5 jeux candidats) Aquapark.IO



Vous pouvez découvrir la liste complète des jeux ainsi que leur description sur le site officiel de la cérémonie. A l’origine, les studios et les éditeurs ont choisi les catégories qui sont concernées par cette cérémonie. Puis, des Académiciens et Académiciennes ont été nommés. Ce sont des professionnels du milieu et ils vont procéder en deux phases de vote :

la première phase aura lieu du 29 janvier au 7 février et permettra d’élire les 3 meilleurs jeux dans chacune des catégories citées ci-dessus.

la deuxième phase, du 10 au 14 février, élira le lauréat de chacune des catégories.

Malheureusement, nous public, ne pouvons pas voter pour élire les jeux. Ce sont uniquement les Académiciens qui auront la lourde tâche de célébrer les vainqueurs. Sachez en tout cas que les places pour le grand public n’ont pas encore été mises à la vente. Et vous, quels jeux aimeriez-vous voir élus gagnants lors de ces Pégases 2020 ?