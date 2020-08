No Straight Roads se dévoile dans un trailer pour la version Switch

Sold Out et Metronomik viennent de publier un court trailer de gameplay pour la version Switch de leur jeu d’action-aventure basé sur la musique et intitulé : No Straight Roads (vous pouvez lire ou relire notre aperçu du soft).

Récupérez Vinyl City… avec du rock !

Embarque dans une aventure basée sur la musique en tant que membre du groupe indie rock Mayday et Zuke et menez une révolution musicale contre l’empire EDM, No Straight Roads. Après avoir été injustement rejetés lors de leur audition pour rejoindre No Straight Roads, Mayday et Zuke découvrent l’envers du décor, le mal incarné.

C’est maintenant à eux de sauver leur ville de la corruption. Le trailer de la version Switch nous montre parfaitement le genre de combats rapides et frénétiques avec une touche musicale. Vous êtes des rockeurs en herbe, combattant avec le pouvoir de la musique !

No Straight Roads arrive le 25 août sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.