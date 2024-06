Nivalis : Le jeu de simulation cyberpunk ne sortira pas avant le printemps 2025

Avec Cloudpunk, le studio ION LANDS nous avait déjà montré son amour pour le cyberpunk. Nivalis nous le prouve une fois de plus mais avec un tout autre concept, qui prend la forme d’un jeu de simulation en vue à la première personne. Un genre que l’on a pas vraiment l’habitude de voir avec ce type d’univers et qui rend donc forcément un peu curieux. Sans nouvelle du titre depuis un bon moment, on s’attendait à ce qu’il manque le coche de cette année et c’est désormais confirmé via un nouveau trailer.