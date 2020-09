NIS America annonce Poison Control sur PS4 et Switch pour début 2021

Après avoir officialisé Disgaea 6 lors du Mini Nintendo Direct, NIS America a fait une autre annonce : la localisation de Shôjo Jigoku no Doku Musume qui arrivera en occident sous le nom de Poison Control. Le titre arrivera donc bien dans nos contrées et laisse échapper une première bande-annonce localisée et d’autres détails.

Entre conte et corruption

NIS America s’occupera bien de la localisation du dernier Nippon Ichi Software. Il s’agit d’un jeu de tir dans lequel on y incarne Poisonette et son Âme Sœur amnésique, que l’on pourra incarner tous les deux. L’un peut absorber le poison tandis que l’autre pourra utiliser une arme à feu. Tous les deux partiront en quête de purifier la corruption qui aurait contaminé des esprits.

On devra ainsi combattre des monstres et autres âmes déchues à l’aide de bombes empoisonnées, du poison inflammable, tout en ayant la possibilité d’améliorer les statistiques de Poisonette grâce au choix que l’on fera au cours des dialogues. Précisons que notre âme sœur pourra aussi bien incarner un avatar masculin que féminin. Notons également que le titre est développé par la division qui était en charge du très sympathique Penny-Punching Princess et de The Princess Guide.

La sortie est prévue pour début 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Malheureusement, pour l’instant, aucune traduction française confirmée et il faudra se contenter de sous-titres anglais. On compensera avec l’annonce d’une Contaminated Edition qui regroupe le jeu en physique, une sélection musicale numérique et un mini art-book, disponible sur la boutique officielle de l’éditeur.