Poison Control

Poison Control est un jeu de tir développé par Nippon Ichi Software. Il nous plonge dans un univers où un étrange phénomène a emprisonné les esprits dans des manifestations vénéneuses de leur propre désespoir. On y contrôlera Poisonette, qui est capable d'absorber le poison, et son Âme Sœur qui est équipée d'une arme à feu, et jouer sur la synergie entre les deux personnages pour avancer.