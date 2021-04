Nintendo : Un nouvel Indie World est prévu pour demain 14 avril

Nintendo a récemment fait revenir le format du vrai Nintendo Direct après un an et demi d’absence, mais le constructeur compte encore bien mettre en avant les productions indépendantes en multipliant les émissions Indie World. Un nouveau numéro vient d’ailleurs d’être annoncé, et celui-ci prendra place dès demain.

Qui croit à Hollow Knight Silksong ?

Une nouvelle présentation #IndieWorld d'environ 20 minutes dédiée aux prochaines sorties indés sur Nintendo Switch arrive mercredi 14 avril à 18:00 ! Rendez-vous ici demain : https://t.co/bYE2VQMJ73 pic.twitter.com/Jn3YNv7hZ5 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 13, 2021

Rendez-vous donc demain, le 14 avril à 18 heures précises, pour découvrir un tout nouvel Indie World qui durera environ une vingtaine de minutes.

On y découvrira ainsi les futures productions indés qui sortiront sur Nintendo Switch (et ailleurs), en espérant avoir quelques belles surprises. Le running gag autour de l’absence de nouvelles images pour Hollow Knight Silkong va t-il continuer après demain ? Réponse dans quelques heures.