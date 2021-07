Nintendo dément les rumeurs à propos des profits de la Switch OLED et sur la vente d’un autre modèle

La fameuse Switch Pro a été la cible de toutes les plus grosses rumeurs en ce début d’année, et on aurait pu croire que l’annonce de la Switch OLED calmerait un peu les ardeurs des insiders, mais ce n’est visiblement pas le cas. Peut-être agacé par l’instance de certains, Nintendo a exceptionnellement commenté les dernières rumeurs pour les démentir.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021