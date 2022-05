Nintendo annonce un nouvel Indie World pour demain, le 11 mai

Le Summer Game Fest devrait démarrer le bal des présentations importantes à venir dans les prochaines semaines (même si dans nos cœurs, c’est l’AG French Direct qui a évidemment marqué le début des hostilités), et on peut s’attendre à ce que Nintendo dévoile prochainement un nouveau Nintendo Direct. Mais comme à son habitude, l’éditeur compte bien organiser un Indie World en amont pour mettre en avant les jeux indépendants, et la prochaine édition est imminente.

Oui, on pense encore une fois tous au même jeu

Rendez-vous le 11/05 à 16:00 pour une nouvelle présentation #IndieWorld d'environ 20 minutes dédiée aux prochaines sorties indé sur Nintendo Switch ! Rendez-vous ici demain : https://t.co/ph8Bm6JA8X pic.twitter.com/Rbk2zemsZc — Nintendo France (@NintendoFrance) May 10, 2022

Nintendo nous annonce donc qu’un Indie World est prévu pour ce mercredi 11 mai à 16 heures, avec une présentation qui devrait durer aux alentours de 20 minutes, et qui va mettre en avant les futures perles indépendantes à sortir sur Switch (mais pas forcément en exclusivité).

On peut d’ores et déjà recommencer notre rituel qui consiste à se bercer d’illusions et croiser très fort les doigts pour y voir Hollow Knight Silksong, même si la blague commence maintenant à être un peu trop longue. Quoi qu’il en soit, on se donne rendez-vous dès demain pour voir ce que cet Indie World nous réserve, en espérant être surpris.