NieR Replicant ver.1.22 se prend pour Animal Crossing dans son trailer du 1er avril

Aujourd’hui, c’est le 1er avril, et les développeurs et éditeurs japonais sont particulièrement friands des poissons d’avril avec des trailers parodiques. Square Enix a aussi joué le jeu avec une nouvelle vidéo pour NieR Replicant ver.1.22474487139…, qui met à l’honneur la nature et les animaux plutôt que les combats, pour une fois.

NieR Replicant version 1.042021

Evidemment, le jeu ne se concentre pas du tout sur les aspects que l’on peut voir en vidéo, puisqu’il se prend ici pour un RPG tranquille, avec de la cueillette et du jardinage. On n’échappe pas à quelques moments de violence avec la faune locale, mais la parodie fonctionne.

Rassurez-vous, le ton du jeu final sera bien loin d’être aussi calme, et ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Au moins, ce trailer permet d’admirer les paysages du jeu une nouvelle fois (après avoir récemment dévoilé de nouvelles images), ce qui est déjà ça de pris.

NieR Replicant ver.1.22474487139… sera disponible le 23 avril sur PC, PS4 et Xbox One.