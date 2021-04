NieR Replicant : Que vaut ce remaster du jeu culte ? Test en vidéo

Avec le succès de NieR Automata, il était presque logique que Square Enix décide de redonner vie au tout premier épisode de NieR sorti sans faire de bruit en 2010. Onze ans plus tard, on nous propose ainsi un remaster estampillé NieR Replicant ver.1.22474487139…, qui en plus d’apporter des améliorations visuelles, en profite pour ajouter du contenu supplémentaire.

Sans révolutionner la recette initiale, ce remaster fait tout ce que l’on attend d’une réédition, si ce n’est un peu plus : visuels bonifiés, réorchestration musicale, gameplay modernisé, on a même droit à un peu de contenu inédit. Suffisamment pour justifier un rachat. Bien sûr, on ne lui enlèvera pas son identité forte, avec un scénario incroyable mais aussi des particularités qui pourront en rebuter certains, comme on vous en parle dans notre test en vidéo.

NieR Replicant sort ce 24 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il est disponible en précommande à cette adresse. On vous proposera également de découvrir notre guide complet de NieR Replicant pour tout connaître ou encore en savoir plus sur sa durée de vie.