Nexomon: Extinction, le Pokémon-like sortira le 28 août

Ces derniers temps, on parle beaucoup de projets au style Pokémon. Après Temtem et son accès anticipé plutôt réussi et avant Kindred Fates récemment annoncé, on pourra mettre les mains sur Nexomon: Extinction, un titre développé par VEWO Interactive et qui vient de trouver sa date de sortie.

Une recette old-school

Très discret depuis son annonce, Nexomon: Extinction se caractérise comme un RPG qui veut surtout se la jouer old-school. Avec un style visuel coloré qui rappelle les épisodes DS, l’aventure nous demandera de quitter l’orphelinat, choisir notre première créature et partir à la collecte. Un topo qui rappelle grandement la série de Game Freak.

Au programme, 300 Nexomons à capturer, répartis en 11 types élémentaires. On devra choisir entre 9 starters, à savoir, Noki, Gekoko, Behilda, Lume, Maquiti, Mearn, Trebly, Mara ou encore Dinja. La sortie elle, est fixée au 28 août sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une édition physique sera publiée par PQube sur les machines de Sony et Nintendo.