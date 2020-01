Kindred Fates : Un Pokemon-like mature lance sa campagne Kickstarter

Suite à l’accès anticipé très récent de Temtem, on continue la diversité sur les Pokemon-like avec un nouveau projet actuellement en campagne de financement participatif développé par un jeune studio : Skymill Studio.

Kindred Fates un monde plus mature

Contrairement à Temtem et son aspect multijoueur assez poussé, Kindred Fates possédera une campagne pensée majoritairement pour le solo, même si quelques fonctionnalités en ligne existeront pour échanger ou batailler avec un ami. Un mode co-op pour la campagne du jeu est également représenté par l’un des paliers de financement sur la page Kickstarter du projet.

Skymill Studio ne se cache pas d’avoir été inspiré par les premiers jeux Pokémon et considère que Kindred Fates est une réponse appropriée aux personnes qui auraient grandi avec Pokémon, mais qui auraient regretté que le jeu ne s’adresse pas à un public plus mature avec le temps.

On aurait donc ici un jeu non manichéen, avec des développements de personnage plus poussés, des antagonistes plus travaillés le tout dans une histoire et un monde invitant plus à la réflexion.

Des distinctions à souligner

On remarque cependant que Kindred Fates se distinguera de façon non négligeable dans ses mécaniques de jeu en bousculant une ou deux règles du genre, voici les différences notables :

Les combats seront en temps réel, et non au tour par tour. Bien qu’un des paliers du Kickstarter rajoute l’intégration d’un système de combat au tour par tour dans le jeu.

Il n'y aura pas de faiblesses ou de résistances (modificateurs de dégâts) entre les types, mais plutôt des match-ups favorables ou défavorables.

Chaque type représentera un style de jeu différent.

Différentes branches d’évolution seront assez souvent présentes pour un seul Kinfolk.

Il sera possible de fonder sa guilde et d’affronter celles d’autres joueurs en ligne.

Pas de système de reproduction mais un système de recrutement pour parfaire ses Kinfolks.

Un système de housing et de création de campements pour réapparaître où l’on souhaite.

Présence d’un système de confiance entre le joueur et ses Kinfolks.

La mort d’un Kinfolk qui peut être définitive sous certaines conditions.

Avec un total de 103 Kinfolks pour la sortie du jeu, pouvant arriver à 156 selon les fonds levés pendant la campagne, le jeu possède une première estimation de sa date de sortie pour juin 2023. Vous pouvez retrouver toutes les informations du jeu sur sa page Kickstarter ou sur le site officiel de Skymill Studio.