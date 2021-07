New World : Amazon dit avoir écouté les retours concernant les microtransactions

Après de multiples reports, New World ouvrira les portes de sa bêta fermée dès aujourd’hui, avant de se lancer définitivement à la fin du mois d’août. Le MMO d’Amazon a déjà eu droit à pas mal de retours avant cela, notamment en ce qui concerne la boutique du jeu, et la grogne de la communauté a visiblement été entendue par le géant américain.

Un modèle économique déjà redouté avant le lancement

Lors d’un test alpha, les joueuses et joueurs ont pu trouver des traces d’un modèle payant dans la boutique du jeu, qui améliorait sensiblement la qualité de vie in-game et qui offrait des boost non négligeables. La peur d’un déséquilibre entre celles et ceux qui mettent la main au portefeuille et les autres s’est alors vite propagée, et le MMO a reçu de vives critiques, étant donné qu’il possède une dimension PvP.

Le directeur créatif du jeu, David Verfaillie, déclare avoir compris et entendu les critiques concernant tout ce système, comme il l’a souligné lors d’une séance de questions-réponses, où était Eurogamer :

« Nous avons définitivement entendu les retours des joueurs. Notre objectif est de ne pas faire une expérience pay-to-win. Nous mettons l’emphase sur les cométiques : c’est tout ce que nous ferons au lancement. Ensuite, nous écoutons les joueurs. Nous pensons qu’il y a de la place pour des améliorations de la qualité de vie en jeu sans s’aventurer dans le territoire pay-to-win – ce n’est pas quelque chose que nous ferons. Mais nous allons être à l’écoute des joueurs, en s’assurant de les respecter et de ne pas franchir cette ligne. »

Lorsqu’un journaliste demande ce qu’il entend par « qualité de vie », David Verfaillie cite l’exemple de stockage supplémentaire, ce qui peut être obtenu en jeu normalement. Il déclare alors que celles et ceux qui le voudront plus vite pourront payer pour en avoir sans attendre, sans que cela déséquilibre le jeu.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce New World, n’hésitez pas à consulter notre dernière vidéo parue hier avec du gameplay maison, tandis que d’autres vidéos exclusives arriveront dans les prochaines semaines sur le site.