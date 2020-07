Netflix annonce une date pour la série animée Dragon’s Dogma

Dragon’s Dogma, la série de RPG médiéval-fantastique de Capcom va être adaptée en série animée sur la plateforme Netflix comme annoncé l’année dernière. Le succès de Castlevania a en effet ouvert la porte à d’autres adaptations du genre dans le domaine du jeu vidéo et c’est tant mieux.

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here's your first look at the anime series adaptation of Capcom's action fantasy classic Dragon's Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp

— NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020