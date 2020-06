NetEase Games ouvre un studio consacré aux jeux nouvelle génération

Malgré les nombreux événements dramatiques qui s’enchaînent en ce début d’année, 2020 est censée être une année majeure pour l’industrie du jeu vidéo : c’est l’arrivée de la nouvelle génération. Plusieurs acteurs se préparent pour la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X et c’est le cas du géant NetEase Games qui a annoncé la création d’Ouka Studio, un studio qui va se focaliser sur le développement de jeux sur ces machines.

Une nouvelle direction

La société chinoise, grosse entreprise derrière le développement et l’édition de titres PC et mobiles comme Identity V, Knives Out et bien d’autres relativement peu connus en Europe, avait aussi annoncé un partenariat avec Quantic Dream qui avait permis l’arrivée du catalogue sur l’Epic Games Store.

Cette fois, NetEase Games vise les consoles de salon avec l’ouverture d’Ouka Studio qui aura une équipe consacrée au développement de jeux pour les machines de prochaine génération. Basé à Shibuya, à Tokyo, celui-ci « développera des jeux de haute qualité aux côtés des amateurs de jeux vidéo du Japon et créer un nouvel pour les jeux ».

Pour le lancement de son activité, l’entreprise recrute plusieurs talents, notamment des artistes, concepteurs et d’autres postes. On ne sait pas encore si des idées de projets sont dans les cartons, ni combien de temps il faudra attendre avant de voir le premier titre annoncé. Mais il faudra probablement attendre un petit moment.