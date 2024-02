NetEase fonde un nouveau studio avec un ancien de Call of Duty pour travailler sur un FPS coop

NetEase est sur tous les fronts

Pour diriger ce nouveau studio, NetEase a convaincu David Vonderhaar pour rejoindre ses rangs. Un vétéran connu pour avoir participé à l’élaboration de plusieurs épisodes de Call of Duty, surtout pour leur partie multijoueur. Autant dire que le FPS moderne, ça le connait, et c’est pour cela que Bullet Farm souhaite aujourd’hui produire un FPS AAA, orienté vers la coopération, et ce dans un tout nouvel univers. On ne sait rien de plus sur ce jeu si ce n’est qu’il sera construit avec l’aide de l’Unreal Engine 5.

L’intéressé a posté un premier message pour revenir sur son nouveau rôle :

« Fonder ce nouveau studio m’a donné une chance de sortir de ma zone de confort et d’essayer de créer quelque chose d’entièrement nouveau et différent. C’est un changement par rapport aux jeux sur lesquels j’ai travaillé, mais cela met en valeur ma passion pour les personnages riches, les mécanismes précis, la narration plus intime et beaucoup d’action. NetEase nous a fourni une structure incroyable pour explorer ces nouvelles voies et nous permettre une véritable liberté pour commencer à construire le concept et les idées de notre jeu. »

Comme tous les autres projets récents lancés par l’éditeur, il ne faut pas attendre des nouvelles de ce jeu avant un bon paquet d’années.